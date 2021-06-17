ФПБ зафиксировала резкий рост цен на стройматериалы и исчезновение некоторых лекарств из аптек

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В ходе мониторинга цен на внутреннем рынке профсоюзы зафиксировали их рост на отдельные непродовольственные товары и исчезновение из сети аптек лекарств, цены на которые регулируются, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.

По данным ФПБ, в связи с поступившими жалобами на рост цен на стройматериалы профсоюзные специалисты посетили 49 магазинов в 39 районах страны и столице, чтобы сравнить июньские цены с декабрьскими, передает БелаПАН.

«По нашим сведениям, почти на 90% увеличились цены на хвойные пиломатериалы в Новополоцке, на 20% — на цемент в Лоевском районе, более чем на 85% — на плиты ОSB в городском поселке Россоны. Значительно подорожали изделия из металла», — прокомментировала ситуацию заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

По информации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, примерно на 50% выросла стоимость фанеры, МДФ, дров и других изделий из дерева.

Наряду с этим ФПБ выражает обеспокоенность в связи с тем, что из аптечных сетей стали исчезать лекарства, цены на которые регулируются.

«Цены на лекарственные препараты, которые мы мониторим, во всех регионах страны остаются более-менее стабильными. Однако обеспокоенность вызывает факт их отсутствия на некоторых аптечных прилавках. Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли "Риваксан", "Ксилин", "Моксодин", "Нимесубел". Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то — не поставлялись», — рассказала Манкевич.

Власти в этом году значительно ужесточили ценовой контроль. Начиная с марта рост цен более чем на 100 наименований социально значимых товаров и лекарств допускается не более чем на 0,2% в месяц. В июне МАРТ заявил о расширении госрегулирования цен на социально значимые товары.
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Тэги: ФПБ рост цен стройматериалы Персона: Елена Манкевич

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