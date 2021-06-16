Промежуточный отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair представят на следующей неделе

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Промежуточный отчет о расследовании инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, будет представлен совету Международной организации гражданской авиации (ICAO) на следующей неделе.

Источник: IATA

«В ответ на решение совета ICAO о том, что секретариат ICAO должен начать расследование событий, связанных с рейсом Ryanair FR4978, в страны, имеющие непосредственное отношение к этим событиям, были направлены официальные запросы на предоставление информации, — говорится в сообщении на сайте ICAO. — Беларусь и Польша уже предоставили некоторые предварительные сведения. Информация также была запрошена у Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии. Промежуточный отчет будет представлен совету ICAO к концу текущей сессии, 23 июня или около этой даты», передает БелаПАН.

«Поскольку ответы на запросы еще не получены, расследование продолжается, и [полный] отчет ожидается на следующей сессии совета, которая начнется 13 сентября», — отметили в организации.

В ICAO сообщили, что расследование проводится группой по авиационной безопасности при поддержке экспертов в области эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного авиационного права.

Инцидент с самолетом Ryanair повлек за собой серьезные последствия для Беларуси. После произошедшего Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.
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Тэги: инцидент с самолетом Ryanair ICAO

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