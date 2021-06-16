Главы дипмиссий стран ЕС встретились с родственниками белорусских политзаключенных

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 112

Главы дипломатических миссий стран Евросоюза 16 июня в Минске встретились с родственниками белорусских политических заключенных, сообщает представительство ЕС в Беларуси на своей странице в «Фейсбуке».

Фото: Facebook.com/EUinBelarus

«На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 493 политзаключенных. Они находятся под стражей за свою гражданскую позицию и политические взгляды, — говорится в сообщении. — Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с родными белорусских политзаключенных, чтобы выразить свою солидарность и сопереживание».

«Мы призываем все семьи политических заключенных не терять надежду, а также выражаем им поддержку со стороны ЕС. Мы глубоко впечатлены мужеством и достоинством всех незаконно задержанных и разделяем их ожидания того момента, когда в Беларуси восторжествуют свобода и справедливость», — отметили в представительстве ЕС.

Судя по опубликованным фотографиям, встреча прошла в посольстве Литвы. Среди участников — супруга Павла Северинца Ольга Северинец и супруга Николая Статкевича Марина Адамович.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС политзаключенные в Беларуси Беларусь-Литва Персона: Марина Адамович Ольга Северинец Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«На карту поставлены жизни десятков, сотен тысяч белорусов»

«На карту поставлены жизни десятков, сотен тысяч белорусов»

Европарламент принял жесткую резолюцию по отношению к режиму Лукашенко

Европарламент принял жесткую резолюцию по отношению к режиму Лукашенко

«Лукашенко запер белорусов — страна превращается в гигантскую тюрьму»

«Лукашенко запер белорусов — страна превращается в гигантскую тюрьму»

В Литве заявили, что Беларусь начала против страны гибридную войну

В Литве заявили, что Беларусь начала против страны гибридную войну