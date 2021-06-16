Жена журналиста Андрея Почобута добивается его госпитализации

Оксана Почобут, жена гродненского журналиста Андрея Почобута, который задержан в рамках «дела поляков», считает, что мужу необходимо срочное обследование.

Источник: palitviazni.info

Оксана Почобут сообщила БелаПАН , что всю информацию о муже она узнает из писем, сведений немного. По ее словам, у Андрея есть заболевание сердца — сбивается сердечный ритм. Летом состояние здоровья ухудшалось — в жару Почобут сильно слабел, периодически не мог встать с кровати. Для лечения журналисту необходимо принимать лекарства или ставить капельницу в больнице. Как утверждают врачи, ритм сердца нужно восстанавливать в течение суток, не более, иначе такие нарушения очень опасны.

Кроме того, добавила Оксана Почобут, у ее мужа варикоз. Он планировал сделать операцию на вены, но не успел, так как был задержан.

Недавно через других заключенных Андрей Почобут смог передать жене, что он заболел коронавирусом. Оксана считает, что это может усугубить другие его заболевания, велик риск того, что оторвется тромб.

По информации жены, когда адвокат навещала Андрея последний раз, тот смог выдержать только полчаса встречи, так как плохо себя чувствовал. Хотя обычно встречи с адвокатом длятся около двух часов, добавила она.

Какую помощь оказывают мужу, Оксана Почобут точно не знает. Но ей известно, что в жодинском СИЗО, где содержат Андрея, нет больницы — только медчасть. По мнению женщины, там не смогут оказать необходимую помощь, поставить капельницу, обследовать.

Оксане удалось дозвониться в дежурную часть жодинского СИЗО, там ей ничего не сказали про состояние мужа, но уточнили, что передать лекарства можно в определенное время по четвергам. Какие именно лекарства нужно передавать, она не знает, так как в последнее время Андрея не обследовали. «Если узнать про лекарства в один четверг, то передать сможем только в другой, а это уже, возможно, не будет иметь смысла, помогать нужно сейчас», — добавила жена журналиста.

По словам Оксаны, она обращалась к следователю, который занимается делом Андрея, с просьбой положить его в больницу или перевести в минское СИЗО на Володарского, где есть возможность оказывать более качественную медицинскую помощь. Но следователь не пошел навстречу и порекомендовал обращаться к начальнику СИЗО. Женщина планирует подготовить соответствующее ходатайство о переводе Андрея.

Оксане также известно, что сейчас ее муж на карантине. Возможно, он находится в своей обычной камере — просто вся камера на карантинном режиме. Андрей писал жене, что в его камере 13 человек, из «политических», вероятно, только он один. Их почти не выводят на прогулки, так как ведут либо всю камеру, либо никого, если кто-то один отказывается от прогулки. В камере жарко, душно, не хватает свежего воздуха, что также плохо влияет на сердце.

Помимо прочего, Почобут стоит на «профучете по экстремизму» как «склонный к деструктивным действиям», поэтому в камере он должен регулярно вставать и рапортовать свое имя, статью и сообщать, что он стоит на учете.

Почобут был задержан 25 марта в Гродно в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 130 УК (разжигание вражды). Правозащитники признали его политзаключенным.