Кабмин Украины ослабил карантинные ограничения

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Украинские власти разрешили проводить массовые мероприятия с полной заполняемостью при условии наличия у всех участников отрицательного результата теста на COVID.

Кабмин Украины разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, сообщил министр культуры и информации политики Александр Ткаченко в Telegram.

Также Кабмин исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует «зеленый» уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Украина коронавирус COVID-19 карантин Персона: Денис Шмыгаль Александр Ткаченко

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