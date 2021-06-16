Кабмин Украины ослабил карантинные ограничения

Украинские власти разрешили проводить массовые мероприятия с полной заполняемостью при условии наличия у всех участников отрицательного результата теста на COVID.

Кабмин Украины разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, сообщил министр культуры и информации политики Александр Ткаченко в Telegram.

Также Кабмин исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует «зеленый» уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться.