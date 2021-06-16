Официальное число жертв коронавируса в Беларуси превысило 3 тысячи человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 887 случаев COVID-19, скончались 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 964 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

15 июня был зарегистрирован 501 заболевший, 14 июня — 697, 13 июня — 923, днем ранее — 895. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 407 748, выздоровело — 400 513. Умерли 3006 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 527 тестов на коронавирус (днем ранее 10 414). С начала эпидемии сделан 6 572 741 тест.