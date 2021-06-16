Директор спецслужбы Литвы: в ближайшем будущем могут быть процессы, и мы увидим Беларусь неотъемлемой частью РФ

Между Беларусью и Россией наблюдается процесс все более глубокой интеграции в единое государство, заявил директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.

«Беларусь уже глубоко интегрирована в Россию — военные структуры обучены и работают по российским стандартам, экономическая и финансовая зависимость очень высоки, — заявил он в опубликованном 16 июня интервью порталу 15min.lt . — Реакция Запада на посадку самолета [Ryanair в Минске 23 мая], вероятно, была несколько неожиданной для Беларуси, но в то же время эта реакция еще больше подтолкнула Беларусь в сторону России, что очень благоприятно для РФ. Не будем забывать и о проекте островецкой АЭС, который чисто российский по привязке Беларуси <…> к энергоресурсам».

«Таким образом, мы наблюдаем все более глубокую интеграцию в единое государство. Я бы совсем не удивился, если в ближайшем будущем произошли бы определенные процессы, и мы увидели бы Беларусь просто неотъемлемой частью России. Для Литвы это будет означать, что у нас появится граница с Россией. Условная буферная зона просто исчезнет», — отметил глава литовской спецслужбы.

На вопрос, какие потенциальные риски несут в себе предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2021», директор ДГБ ответил, что эти маневры являются «серьезной головной болью» не только для Литвы, но и для всех ее союзников.

«Хотя эти учения заявлены как оборонительные, мы видим подготовку к наступательным операциям. Беларусь вовлечена в это. Риски очень серьезные, и мы, и союзники будем внимательно следить за ситуацией, чтобы избежать провокаций на границе и тому подобного», — сказал Яунишкис.