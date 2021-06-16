Правозащитники требуют прекратить пытки и новое уголовное преследование заключенного Артема Анищука

Правозащитники лишенного госрегистрации центра «Весна» требуют от белорусских властей принять неотложные меры, «направленные на прекращение пыток и бесчеловечного обращения» в отношении заключенного исправительной колонии № 15 Артема Анищука. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Весны».

Кроме того, правозащитники требуют начать эффективное расследование всех фактов пыток в отношении Анищука со стороны должностных лиц ИК № 15 и отстранить их от должностей на период следствия.

«Весна» также указывает на необходимость немедленно допустить к Анищуку адвоката и оказать необходимую медицинскую помощь.

Как подчеркнули правозащитники, у них есть «все основания судить о предвзятом и селективном подходе администрации ИУ к Артему Анищуку». «Поскольку преступление, в котором он признан виновным, совершено под влиянием возмущения жестокостью сотрудников МВД в отношении мирных протестующих в августе 2020 года, а потерпевшим по делу признан Александр Гейц — заместитель начальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ЛТП департамента исполнения наказаний МВД», — говорится в заявлении.

По данным «Весны», в отношении Анищука возбуждено уголовное дело по ст. 411 УК (систематическое неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения), что грозит увеличением срока лишения свободы до еще одного года сверх назначенного.

«Возбуждение уголовного дела по ст. 411 УК, по нашему мнению, свидетельствует об исключительно выборочном подходе со стороны администрации колонии к Артему Анищуку, основанном на мести за совершенные им противоправные действия в отношении представителя МВД», — считают правозащитники.

В случае привлечения Артема Анищука к уголовной ответственности по ст. 411 у белорусского правозащитного сообщества будут основания для признания его политзаключенным, говорится в заявлении.

9 июня жена Анищука сообщила газете «Новы Час», что на встрече с адвокатом ее муж заявил о постоянных насильственных действиях физического и психологического характера со стороны администрации ИК-15, которые начались сразу после его прибытия в колонию. Чтобы избежать дальнейших пыток, Артем Анищук совершил попытку членовредительства и проглотил металлические предметы.

Также супруга осужденного сообщила, что администрация колонии мешает ее мужу встречаться с адвокатом, не выдает ручку и бумагу, но заставляет под диктовку писать письма родственникам о том, что у него якобы все хорошо. Кроме того, по словам жены, с Анищуком проводились допросы без следователя, но в присутствии четырех других людей.

10 июня Генпрокуратура сообщила, что для проверки сведений «о якобы имевших место пытках, издевательствах и психологическом давлении» в колонию отправился заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области по надзору за соблюдением законодательства органами уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения. «В ходе личной беседы с прокурорским работником Артем Анищук не высказывал жалоб на состояние здоровья. На вопрос о причинах проглатывания инородного предмета пояснил, что просто хотел попасть в медицинскую часть», — сообщили в прокуратуре.

Артем Анищук и еще четыре человека были задержаны 29 сентября 2020 года в минском микрорайоне Боровая. Мужчин обвинили в групповом повреждении автомобиля жены милиционера. Они прокололи шины, заделали монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов. Эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство). Материальный ущерб составил 5.222 рубля 88 копеек.

3 февраля Анищук был приговорен к двум годам колонии в условиях общего режима. Осужденные также должны были выплатить исковые требования потерпевшему сотруднику МВД Александру Гейцу — тысячу рублей и компенсацию морального ущерба — три тысячи рублей.

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