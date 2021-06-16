Биржа: все основные валюты выросли на торгах 16 июня

Третьи на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом всех основных валют.

Доллар укрепился на 0,0088 пункта — 2,4954 белорусского рубля.

Евро поднялся на 0,0089 пункта — 3,0262 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0053 пункта — 3,4673 белорусского рубля за 100 российских.

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