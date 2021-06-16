Постпреды ЕС согласовали новые санкции в отношении Беларуси

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Комитет постоянных представителей Евросоюза (Coroper II) на заседании 16 июня согласовал новые санкции в отношении Беларуси. По неофициальной информации, санкции затронут тех, кто причастен к инциденту с самолетом Ryanair.

Как пишет БелаПАН, ссылаясь на источники ТАСС, в новом списке около 80 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию ЕС, и семь юридических лиц.

В ближайшее время решение формально утвердит по письменной процедуре Совет ЕС на министерском уровне, и оно вступит в силу.

Вероятно, эти санкции затронут тех, кто причастен к инциденту с самолетом Ryanair. В частности верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 8 июня в Европарламенте, сообщил, что завершается работа над санкциями в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к инциденту с самолетом Ryanair. По его словам, список будет одобрен в ближайшие дни письменной процедурой.

Тогда же Боррель сообщил, что по поручению Европейского совета ведется работа по подготовке адресных экономических санкций в отношении Беларуси. «Я надеюсь, что они будут одобрены в ходе следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС (запланировано 21 июня. — БелаПАН.). Санкции будут затрагивать критические отрасли белорусской экономики, — сказал он. — Но финальное решение будут принимать государства-члены. Я надеюсь, что они будут едины в этом решении».

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС санкции инцидент с самолетом Ryanair

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