Лукашенко приказал готовиться к мобилизации

Местные власти и военные комиссариаты должны быть готовы к мобилизации людей на оборону «как к уборочной кампании», заявил Александр Лукашенко 16 июня на совещании по вопросам территориальной обороны в Шклове. Видеофрагмент выступления размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

«Одна из целей у нас сегодняшнего совещания, нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне [территориальной обороны] — у нас их семь — были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом, — сказал он. — Нам самим на местах — председателям райисполкомов и облисполкомов — надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять, вам надо знать каждого человека в лицо. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не пять-шесть месяцев мы их отмобилизовывали, а если нужно, подняли по тревоге, трое суток — и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять».

«И к этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Чтобы все услышали отсюда, из этого кабинета, сигнал к тому, что все должны быть готовы, а председатели местных органов власти вместе с руководителями районных, областных военкоматов должны быть готовы как к уборочной кампании», — добавил Лукашенко.

Как сообщает его пресс-служба, в совещании участвовали министр обороны Виктор Хренин, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, представители местных органов власти.

Говоря о территориальной обороне, Лукашенко заявил, что «только всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу и деструктивным силам». «За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа, — сказал он. — Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю».

По словам Лукашенко, к созданию предприятий по производству стрелкового оружия и боеприпасов, которые он посетил в начале недели, «подтолкнула необходимость укреплять материально-техническую базу войск территориальной обороны».

«В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита, — пояснил он. — Решение, принятое 20 лет назад, о создании территориальной обороны за эти годы подтвердило свою целесообразность. Решение было объемное и, наверное, относительно недешевое. Я всегда переживал: надо делать, не надо. Сегодня мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать».

Лукашенко считает, что «объединение местных властей с населением укрепляет способность страны противодействовать внешним и внутренним угрозам». В плане территориальной обороны, сказал он, «усовершенствованы способы выполнения задач, обеспечена согласованность действий различных силовых структур, повышена оперативность, устойчивость системы управления территориальной обороны».

«Проводится целенаправленная подготовка должностных лиц — от губернаторов до командиров рот и рядовых бойцов территориальных войск, — заявил Лукашенко. — Вооружение в общем-то хорошее, только надо еще раз проверить (что мы и будем делать в течение этого и будущего года), насколько в исправном состоянии находятся оружие и боеприпасы».

Читайте также: