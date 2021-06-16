В больнице умерла мать погибшего в ДТП под Новогрудком подростка — его отец в реанимации

Стало известно еще об одной жертве жуткого дорожно-транспортного происшествия, о котором сообщалось накануне.

Напомним, возле Новогрудка произошло лобовое столкновение двух легковушек , в одной из которых ехали родители и их 15-летний сын.

В результате аварии подросток скончался на месте, а его мать и отец, также как и водитель второго авто были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сегодня, сообщая о ДТП, Следственный комитет проинформировал, что в больнице скончалась 42-летняя мать погибшего подростка.