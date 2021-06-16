В больнице умерла мать погибшего в ДТП под Новогрудком подростка — его отец в реанимации
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Стало известно еще об одной жертве жуткого дорожно-транспортного происшествия, о котором сообщалось накануне.
Напомним, возле Новогрудка
В результате аварии подросток скончался на месте, а его мать и отец, также как и водитель второго авто были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.
Сегодня, сообщая о ДТП, Следственный комитет проинформировал, что в больнице скончалась 42-летняя мать погибшего подростка.