Рубль падает ко всем основным валютам
Белорусский рубль сдает свои позиции ко всем основным иностранным валютам на открытии торгов 16 июня.
Доллар добавляет 0,0098 пункта — 2,4964 белорусского рубля.
Евро растет на 0,0098 пункта — 3,0268 белорусского рубля.
Российский рубль укрепился на 0,0016 пункта — 3,4636 белорусского рубля за 100 российских.
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