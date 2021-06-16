Рубль падает ко всем основным валютам

/ Экономика
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Белорусский рубль сдает свои позиции ко всем основным иностранным валютам на открытии торгов 16 июня.

Доллар добавляет 0,0098 пункта — 2,4964 белорусского рубля.

Евро растет на 0,0098 пункта — 3,0268 белорусского рубля.

Российский рубль укрепился на 0,0016 пункта — 3,4636 белорусского рубля за 100 российских.

 

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Тэги: курсы валют

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