«Все достижения нашей дипломатии последних лет были уничтожены внутренней политикой»

По мнению бывшего временного поверенного в делах Беларуси в Швейцарии, а сейчас старшего аналитика Центра новых идей Павла Мацукевича, поведение власти на внутренней арене нанесло сильнейший удар по внешней политике.

Фото со страницы дипломата в соцсети

Как отметил он в комментарии DW, «все достижения белорусской дипломатии последних лет, а их было немало, были уничтожены белорусской внутренней политикой».

Дипломат отметил, что все «попытки МИДа наладить отношения с внешним миром разбивались о те события, которые происходили внутри страны».

Напомним, в середине августа Павел Мацукевич написал на своей странице в соцсети: «Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти».

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