Более 7,61 млрд рублей: белорусские предприятия находятся в долгах как в шелках

Просроченная кредиторская задолженность организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) за январь—апрель 2021 года выросла на 4,3% до 7 млрд 761,5 млн рублей, за апрель — на 0,8%.

Как отмечает Национальный статистический комитет, кредиторская задолженность на 1 мая составила 65 млрд 538,5 млн рублей, или на 6,6% больше, чем на 1 января, и на 3,7% больше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала года выросла на 1,4% до 1 млрд 32 млн рублей, за апрель — на 0,6%. В целом внешняя кредиторская задолженность за четыре месяца выросла на 2,1% (до 13 млрд 336,2 млн), по сравнению с 1 апреля — уменьшилась на 0,4%.

Просроченная дебиторская задолженность за январь—апрель увеличилась на 2,6% до 7 млрд 962,1 млн рублей (за апрель — на 0,6%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за четыре месяца увеличилась на 8,5% до 970 млн рублей (за апрель на 13,5%). В целом внешняя дебиторская задолженность за четыре месяца выросла на 2,4% до 12 млрд 943,7 млн рублей, по сравнению с 1 апреля — снизилась на 0,4%.

Дебиторская задолженность на 1 мая составила 51 млрд 732 млн рублей, или на 3,2% больше, чем на 1 января, и на 1,1% больше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Задолженность организаций по кредитам и займам на 1 мая составила 96 млрд 422,4 млн рублей. Это на 0,5% меньше, чем на 1 января, и на 0,9% больше по сравнению с показателем на 1 апреля.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций на 1 мая составила 2 млрд 382,1 млн рублей. С начала года она уменьшилась на 14%, по сравнению с 1 апреля — на 2,1%.

Как сообщалось, Агентство по управлению активами путем продажи ценных бумаг (облигаций) коммерческим банкам будет выкупать у них долги предприятий из стратегических отраслей экономики.

По сведениям БелаПАН, соответствующий проект указа уже подготовлен. Его планируется принять «в целях создания условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики». Агентству по управлению активами будут предоставлены полномочия осуществлять эмиссию облигаций.

За счет средств от размещения облигаций агентство приобретает активы банков, «сформированные по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям, обеспечивающим функционирование стратегически значимых отраслей экономики», говорится в проекте указа. После выкупа долгов предприятий у банков агентство, согласно проекту госрешения, сможет предоставлять заемщикам отсрочку (рассрочку) погашения основного долга и процентов за пользование кредитами.

Правительство в феврале этого года объявило о планах по уменьшению долгов промышленных предприятий. «Одной из серьезных проблем является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%», — отмечал премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства. В связи с этим он подчеркнул, что «в целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий».

«Обращаюсь к министрам и губернаторам: необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно. Достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить базис для эффективного развития на пятилетку», — заявил Головченко.

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