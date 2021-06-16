Лещеня: в МИД создается атмосфера «околовоенной ситуации и борьбы с врагами»

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Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня считает, что МИД изменил стиль своих заявлений.

Он обратил внимание, пишет DW, что для укрепления духа чиновников и очистки совести тех, кто вовлечен в насилие, создается атмосфера «околовоенной ситуации и борьбы с внутренними и внешними врагами».

Лещеня также заявил, что высокопоставленные чиновники «давно уже перешли на военную терминологию». «Вот и Владимир Макей 26 мая в ходе совместного заседания двух палат белорусского парламента говорил о ситуации «на западном фланге Беларуси». А ведь фланг — это термин, который используется для описания порядка расположения войск», — подчеркнул дипломат.

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал в августе мирный протест, призвал расследовать все случаи насилия со стороны власти и был уволен.

 

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Тэги: МИД Персона: Игорь лещеня

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