Мать Романа Протасевича о брифинге: сын надел маску, чтобы спасти себя и жизнь своей девушки

/ Общество
Просмотров: 294

По словам матери политзаключенного Романа Протасевича Натальи, участие сына в брифинге МИД было вынужденным.

Как пишет DW, Наталья Протасевич уверена, что Роман находился под психологическим давлением: «Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки».

В то же время, она в этот раз не увидела на его лице следов насилия, как это было в предыдущие разы: «Он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают».

В настоящее время родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевичи находятся в Польше. На брифинге Роман призвал их вернуться в Беларусь.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пытки КГБ Персона: Роман Протасевич Наталья Протасевич

Другие материалы на эту тему:

Тихановская: «интервью» Романа Протасевича было записано под пытками

Тихановская: «интервью» Романа Протасевича было записано под пытками

Дмитрий Дашкевич об ИВС в Жодино: «Бьют людей день и ночь, постоянно»

Дмитрий Дашкевич об ИВС в Жодино: «Бьют людей день и ночь, постоянно»

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции