Мать Романа Протасевича о брифинге: сын надел маску, чтобы спасти себя и жизнь своей девушки

По словам матери политзаключенного Романа Протасевича Натальи, участие сына в брифинге МИД было вынужденным.

Как пишет DW , Наталья Протасевич уверена, что Роман находился под психологическим давлением: «Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки».

В то же время, она в этот раз не увидела на его лице следов насилия, как это было в предыдущие разы: «Он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают».

В настоящее время родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевичи находятся в Польше. На брифинге Роман призвал их вернуться в Беларусь.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.

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