Где в Минске ГАИ расставила ловушки
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с нарушителями установленных скоростных режимов.
По данным минской ГАИ, 16 июня на дорогах столицы появятся мобильные радары, которые будут находиться в следующих местах:
с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
пр. Независимости, 161б.
с 12:00 до 24:00
МКАД (41-й км);
МКАД (53-й км);
ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);
пр. Независимости (в районе ул. Фогеля);
пр. Независимости, 45;
пр. Партизанский, 147.
с 19:30 до 03:00
ул. Ташкентская (в районе моста через Свислочь);
ул. Кальварийская, 25;
пр. Партизанский, 75;
пр. Победителей (в районе пер. Веснинка).