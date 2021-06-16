Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (по юго-востоку днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут дожди. Местами прогремят грозы.
Ветер северный слабый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +24..+26°C;
- Витебск +23..+25°C;
- Гомель +26..+28°C;
- Гродно +22..+24°C;
- Могилев +24..+26°C;
- Минск +23..+25°C.