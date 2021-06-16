Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

/ Общество
Просмотров: 67

Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (по юго-востоку днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут дожди. Местами прогремят грозы.

Ветер северный слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +23..+25°C;
  • Гомель +26..+28°C;
  • Гродно +22..+24°C;
  • Могилев +24..+26°C;
  • Минск +23..+25°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко