Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (по юго-востоку днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы).

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут дожди. Местами прогремят грозы.

Ветер северный слабый. Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +26..+28°C;

Гродно +22..+24°C;

Могилев +24..+26°C;

Минск +23..+25°C.