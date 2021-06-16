В январе-мае в Беларуси снизилось сельхозпроизводство

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В январе-мае 2021 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 0,3% меньше уровня такого же прошлогоднего периода.

Фото pixabay.com

Для сравнения: в январе-мае 2020 года рост производства составил 4,1%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 0,1% больше уровня соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 753 тыс. тонн (на 3,1% меньше), молока — 3 млн 207,2 тыс. тонн (на 1,5% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 87,4% производства яиц.

На 1 июня 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота (на уровне прошлого года), в том числе коров — 1,4 млн (на уровне прошлого года). Численность свиней составила 2,5 млн (на 3,8% меньше).

 

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Тэги: белорусская экономика сельское хозяйство

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