Последний шанс для России: сегодня начинается второй тур Евро-2020

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Сегодня тремя поединками в группах А (два) и В (один) стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Фото РФС

Накануне занавес под первым туром опустили сборные из квартета F:

Венгрия — Португалия — 0:3;

Франция — Германия — 1:0.   

В среду игровой день начнется в 16:00 в Санкт-Петербурге: условные хозяева финны примут россиян.

Положение команд в группе В:

  1. Бельгия — 3;
  2. Финляндия — 3;
  3. Дания — 0;
  4. Россия — 0.

Далее в 19:00 в Баку начнется встреча Турция — Уэльс, а подведут черту под футбольной средой Италия и Швейцария (22:00, Рим).

Положение команд в группе А:

  1. Италия — 3;
  2. Швейцария — 1;
  3. Уэльс — 1;
  4. Турция — 0.

 

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Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: ЧЕ-2020