Последний шанс для России: сегодня начинается второй тур Евро-2020
Сегодня тремя поединками в группах А (два) и В (один) стартует второй тур группового этапа
Накануне
Венгрия — Португалия — 0:3;
Франция — Германия — 1:0.
В среду игровой день начнется в 16:00 в Санкт-Петербурге: условные хозяева финны примут россиян.
Положение команд в группе В:
- Бельгия — 3;
- Финляндия — 3;
- Дания — 0;
- Россия — 0.
Далее в 19:00 в Баку начнется встреча Турция — Уэльс, а подведут черту под футбольной средой Италия и Швейцария (22:00, Рим).
Положение команд в группе А:
- Италия — 3;
- Швейцария — 1;
- Уэльс — 1;
- Турция — 0.