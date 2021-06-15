Глава МИД Великобритании назвал брифинг с участием Протасевича постановочным

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал обращение с Романом Протасевичем неприемлемым, а брифинг с его участием — постановочным.

«Жестокое обращение, которое Беларусь продолжает в отношении журналиста Романа Протасевича, является неприемлемым. Вчерашняя постановочная пресс-конференция, где Роман явно находился под давлением, продемонстрировала новый уровень в нападках режима Лукашенко на права человека», — написал Рааб в «Твиттере», передает БелаПАН.

Глава МИД Великобритании призвал официальный Минск освободить Протасевича и обеспечить свободу СМИ в Беларуси.

Журналиста, задержанного 23 мая в Минске после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, 14 июня доставили в Национальный пресс-центр на пресс-конференцию с участием представителей силового блока на тему самолета и нелегальной миграции.
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Тэги: задержание Протасевича МИД Беларуси Персона: Доминик Рааб

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