Генпрокуратура возбудила уголовное дело на оперную певицу Маргариту Левчук

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над официальным флагом Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: скриншот YouTube

«В ходе ежедневного мониторинга сети интернет по обнаружению деструктивной информации Генеральная прокуратура установила сведения, которые указывали на признаки преступления — надругательства над государственным флагом Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — По данному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Согласно его материалам Л., 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора. Впоследствии данная видеозапись была размещена в сети интернет на видео-хостинге YouTube».

В сообщении не называется фамилия подозреваемой. Предположительно, речь идет об известной оперной певице Маргарите Левчук, которая сейчас находится за пределами Беларуси.

«Поздравляйте! На меня завели уголовку, — написала Левчук в своем «Инстаграме». — В наше время — это почетно и приятно даже. И как сказал один уважаемый мною адвокат: теперь у каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества. Жыве Беларусь! И помните, что чем хуже — тем скорее победим!»