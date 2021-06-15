Белстат отчитался о росте реальных денежных доходов населения в январе—апреле

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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе—апреле 2021 года выросли на 3,4% к уровню такого же периода 2020 года, сообщает Национальный статистический комитет.

В январе 2021 года рост составил 4,1% к январю 2020-го, январе—феврале — 3,3%, январе—марте — 2,9%. Таким образом, темп за апрель ускорился на 0,5 процентного пункта. В январе—апреле прошлого года рост доходов составил 5,7% к январю—апрелю 2019-го.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе—апреле 2021 года занимала 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,2%.

В целом в 2020 году рост доходов составил 4,6% при прогнозе не менее 2,4%. Рост начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.

В 2021 году прирост реальных располагаемых денежных доходов населения определен властями на уровне 1,6% к 2020 году.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Тэги: реальные денежные доходы Белстат

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