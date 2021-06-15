Житель Бреста поджег свою квартиру после ссоры с женой

/ Происшествия
Просмотров: 78

Утром 15 июня пьяный 31-летний брестчанин после ссоры с супругой облил свою двухкомнатную квартиру бензином и поджег.

Источник: СК

«В результате преступных действий огнем уничтожены и повреждены внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери, электропроводка и электрооборудование, находившееся в квартире. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что за несколько дней до преступления мужчина повздорил с супругой, поскольку она подала на развод», — указано в сообщении Следственного комитета.

Брестчанина задержали. На него завели уголовное дело за «умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: поджог развод пьянство Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Причиной пожара на хуторе Шабли был поджог? Милиция не исключает

Причиной пожара на хуторе Шабли был поджог? Милиция не исключает