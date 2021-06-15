Житель Бреста поджег свою квартиру после ссоры с женой

Утром 15 июня пьяный 31-летний брестчанин после ссоры с супругой облил свою двухкомнатную квартиру бензином и поджег.

Источник: СК

«В результате преступных действий огнем уничтожены и повреждены внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери, электропроводка и электрооборудование, находившееся в квартире. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что за несколько дней до преступления мужчина повздорил с супругой, поскольку она подала на развод», — указано в сообщении Следственного комитета.

Брестчанина задержали. На него завели уголовное дело за «умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом».