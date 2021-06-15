Названы основные симптомы начала слабоумия

Деменция может проявиться у людей в возрасте от 40 лет. На раннее поражение мозга указывают пять основных симптомов.

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О начальных симптомах состояния, на которые стоит обратить внимание, сообщило издание Daily Express со ссылкой на выводы британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Отмечается, что на начальной стадии развития деменции у человека возможно ухудшение зрения и проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов.

Во-вторых, может проявиться афазия — полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли.

Еще одним симптом раннего начала расстройства являются изменения в поведении. Так, человек может стать раздражительным, подавленным, неуверенным в себе. Подчеркивается, что схожие симптомы наблюдаются при депрессии, поэтому точный диагноз должен установить врач.

Кроме того, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места, а также забывать события.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто состояние наблюдается в старости.