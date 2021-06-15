Названы основные симптомы начала слабоумия

/ Общество
Просмотров: 417

Деменция может проявиться у людей в возрасте от 40 лет. На раннее поражение мозга указывают пять основных симптомов.

Фото: pixabay.com

О начальных симптомах состояния, на которые стоит обратить внимание, сообщило издание Daily Express со ссылкой на выводы британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Отмечается, что на начальной стадии развития деменции у человека возможно ухудшение зрения и проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов.

Во-вторых, может проявиться афазия — полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли.

Еще одним симптом раннего начала расстройства являются изменения в поведении. Так, человек может стать раздражительным, подавленным, неуверенным в себе. Подчеркивается, что схожие симптомы наблюдаются при депрессии, поэтому точный диагноз должен установить врач.

Кроме того, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места, а также забывать события.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто состояние наблюдается в старости.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: деменция болезнь Альцгеймера

Другие материалы на эту тему:

В Германии научились определять болезнь Альцгеймера по носу

В Германии научились определять болезнь Альцгеймера по носу

Немецкие ученые, возможно, нашли лекарство от «Альцгеймера»

Немецкие ученые, возможно, нашли лекарство от «Альцгеймера»

Болезнь Альцгеймера возникает от недостатка витаминов

Болезнь Альцгеймера возникает от недостатка витаминов