В Беларуси официально зарегистрировали 501 случай COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 501 случай COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

Это минимальная суточная заболеваемость с 9 февраля, когда был зафиксирован 561 заболевший.

14 июня было зарегистрировано 697 заболевших, 13 июня — 923, 12-го — 895, днем ранее — 1026. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 406 861, умерло 2995 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 399 549.

За минувшие сутки выполнено 10 414 тестов на коронавирус. С начала эпидемии сделано 6 555 214 тестов.

По информации Минздрава, более 401 тысячи человек в стране прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 720 тысяч — получили первую дозу вакцины.