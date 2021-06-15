Смертельное ДТП под Минском: два человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером в Минском районе.

Как сообщили в Следственном комитете, около 23 часов 29-летний мужчина на «Фольксваген Пассате» на дороге Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь недалеко от деревни Щербины (Минский район) не справился с управлением, вылетел на встречку, где попал под фуру «Рено Магнум».

Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью для водителя легковушки и его 29-летнего пассажира — оба скончались на месте.