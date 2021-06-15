Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 15 июня
Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и ростом европейской валют.
Сегодня российский рубль вырос на 0,0165 пункта — 3,462 белорусского рубля за 100 российских.
Евро укрепился на 0,0024 пункта — 3,0173 белорусского рубля.
А вот доллар позиции сдал на 0,0024 пункта — 2,4866 белорусского рубля.
На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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