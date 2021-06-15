27-летнего могилевчанина подозревают в поджоге двери института МВД

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Задержан 27-летний житель Могилева, подозреваемый в поджоге двери Могилевского института МВД, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Фото из Википедии

Инцидент произошел ночью 10 июня. По данным следствия, неизвестный бросил бутылку с горючим веществом во входную дверь института. «Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты фрагменты орудия преступления», — отметили в комитете.

По факту произошедшего Могилевский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство), ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества общеопасным способом), ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих средств) Уголовного кодекса.

Как подчеркнули в СК, задержанный подозреваемый состоит на учете у психиатра и ранее за общественно опасное деяние к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения. «В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия», — добавили в комитете.

 

 

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Тэги: институт МВД поджог Город: Могилев

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