«Мы будем делать свою работу». hoster.by не останавливает благотворительный проект

Несмотря на все ограничения облачный провайдер и регистратор доменных имен hoster.by проводит благотворительный аукцион доменных имен.

Традиционные торги стартовали 14 июня в 12:00 и закончатся в 12:00 16 июня. Средства, вырученные с продажи доменов за вычетом стандартной стоимости регистрации, будут переданы в адрес детских домов.

«Мы каждый день на протяжении 20 лет приходили на работу, чтобы делать лучший хостинг в стране. Благотворительный аукцион доменных имен — это одна из наших уникальных миссий. Аналогов в мире мы не нашли. Несмотря на временные трудности, мы не останавливаем благотворительный проект. Мы будем делать свою работу. В июне, как и каждый месяц прежде, в помощь детям-сиротам и инвалидам будет переведено до 13 000 долларов. За время работы аукциона на благотворительность уже переведено более 720 000 долларов» — сообщается в социальных сетях компании .

Всего на аукцион в июне будет выставлено 2265 доменов. Среди них есть и традиционно редкие двухсимвольные домены — 25 штук, и не менее ценные трехсимвольные домены — 78.

Для любителей рекордов: самый длинный домен этого этапа состоит из 29 символов.

На благотворительный аукцион каждый месяц попадают все доменные имена в зонах .BY и .БЕЛ, которые не были продлены в срок — таковы правила регистрации, установленные законодательством страны.

Принять участие в торгах можно на специализированной площадке auction.cctld.by

Напомним, 18 мая в офис hoster.by пришли силовики. В связи с «делом TUT.by» генеральный директор Сергей Повалишев был задержан , а к компании применены ограничительные меры по расходным операциям. Так, сотрудники не могут получать заработную плату и пособия.