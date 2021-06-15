ВОЗ назвала причины увеличения скорости передачи COVID-19

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение коронавируса в мире опережает вакцинацию населения.

Как отметил Гебреисус на брифинге, увеличивающаяся скорость передачи COVID-19 связана с быстро распространяющимися вариантами вируса, известными как «Альфа» (впервые выявлен в Великобритании) и «Дельта» (обнаружен впервые в Индии).

Напомним, страны «Большой семерки» в конце минувшей недели обязались распределить 870 млн доз вакцин по всему миру, но ВОЗ считает, что их необходимо больше. Гебреисус подчеркнул, что для вакцинации 70% населения мира нужно 11 миллиардов доз вакцины, которые могли бы предоставить страны G7 и G20.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 ВОЗ Персона: Тедрос Аданом Гебреисус

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