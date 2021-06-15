Президент США назвал условия вступления Украины в НАТО

По словам президента США Джо Байдена, вооруженное вторжение России в Украину не исключает возможности вступления Украины НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий.

Это «зависит от того, соответствуют ли она критериям. Дело в том, что Украине еще предстоит ликвидировать коррупцию. Она должны соответствовать другим критериям, чтобы получить План действий по членству», – заявил Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем он заверил, что альянс «сделает все возможное, чтобы Украина смогла и дальше сопротивляться агрессии России».

Байден подчеркнул, что решение о вступлении той или иной страны в НАТО (в том числе и Украины) зависит не только от США, а от всех членов организации, пишет «ГА» .