Глава МИД Латвии назвал постановочной пресс-конференцию с участием Протасевича

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подверг критике проведение пресс-конференции с участием арестованного журналиста Романа Протасевича.

«Постановочная пресс-конференция в Минске с представителями репрессивного аппарата и похищенным журналистом Романом Протасевичем напоминает худшие примеры сталинского прошлого. Принудительным признаниям, захвату заложников нет места в 21-м веке. Свободу Протасевичу», — написал Ринкевичс в «Твиттере».