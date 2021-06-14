«Белнефтехим» поднимает цены на бензин 17-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 17-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку.

«С учетом роста мировых котировок нефти концерн "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», — говорится в обосновании очередного повышения цен.

С 15 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,87 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,97, АИ-98-К5-Евро — 2,19, дизтоплива — 1,97.

До этого цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, а также 2 и 8 июня.

С начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 8,42%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 9,44%, АИ-92-К5-Евро — ровно на 10%.