Витебского чиновника наказали шестью годами колонии за получение взяток

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Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор бывшему начальнику отдела по образованию администрации Первомайского района областного центра Павлу Краско.

По сообщению пресс-службы Витебского областного суда, с декабря 2019 года по октябрь 2020-го задержанный получал взятки, в том числе повторно, от представителей юридических лиц. Все вознаграждения оценили в почти 7200 рублей

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Бывший чиновник оштрафован на 500 базовых величин, пять лет он не сможет занимать руководящие должности. Суд конфисковал у мужчины определенные суммы денег и имущество, добытые преступным путем.
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Тэги: коррупция взятки Персона: Павел Красько Город: Витебск

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