Глава СК заверил, что запросов по делу Протасевича из Луганска не поступало

Запросов из-за границы по делу Романа Протасевича не поступало, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на пресс-конференции 14 июня в Минске, отвечая на вопрос, приезжали ли представители т.н. генеральной прокуратуры Луганской народной республики.

«Для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать выдачи, для всего этого основанием являются международные запросы, международные ходатайства, международные поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами. На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало», — сказал Гора.

В свою очередь Протасевич добавил: «Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета». Давал ли он неофициальные показания, подследственный не сообщил.

27 мая сепаратисты из т.н. ЛНР заявили о возбуждении уголовного дела против Протасевича, который, «находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", запрещенной в Луганской Народной Республике, совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса».

1 июня «генеральная прокуратура ЛНР» сообщила, что «обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием гражданина Белоруссии Романа Протасевича на территории Республики, так как установлена его причастность к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры региона».

Протасевич ранее заявлял, что в «Азове» был как журналист.