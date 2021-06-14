СК: Фигуранты «дела поляков» выехали в Польшу добровольно

Фигуранты «дела поляков» выехали в Польшу добровольно, МИД этой страны не имеет к этому никакого отношения, все происходило по линии спецслужб, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на пресс-конференции в Минске 14 июня.

Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Скриншот эфира tvn24.pl

«В настоящее время в Польше на высшем политическом уровне, а также в СМИ активно обсуждается тема якобы высылки в Польшу трех граждан Беларуси, которые здесь привлекаются к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 130, — сказал Гора. — При этом с польской стороны противоречивые заявления звучат. Во-первых, указывается якобы принудительный характер выдворения этих лиц, против их воли. И одновременно звучат заявления, что польский МИД активно участвовал в реализации этого процесса», передает БелаПАН .

«Действительно, в отношении троих обвиняемых по этому делу, а именно Тишковской Марии, Бернацкой Ирины и Панишевой Анны, отменена органом уголовного преследования мера пресечения, отобрано обязательство о явке, и в настоящее время они выехали за пределы Республики Беларусь, — продолжил Гора. — Все это происходило по инициативе польской стороны. Сразу обозначу, что при взаимодействии по данному вопросу официальная Варшава заявляла в заинтересованности о максимальной конфиденциальности. Данные пожелания были нами учтены и в полной мере соблюдались».

По его словам, некоторое время назад руководство Казахстана по личной просьбе президента Польши Анджея Дуды обратилось к Александру Лукашенко содействовать выезду этих лиц.

Гора сообщил, что встречался с польским консулом, после чего был получен консульский доступ к заключенным. Бернацкая, Панишева и Тишковская добровольно выразили согласие покинуть Беларусь и уехать в Польшу. По словам Горы, у некоторых задержанных по делу Союза поляков кроме белорусского гражданства есть и гражданство Польши.

За решеткой остаются лидер СПБ Анжелика Борис и член правления журналист Анджей Почобут. По неофициальной информации, им тоже предлагали уехать в Польшу, но они отказались.