Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его лично избил Александр Лукашенко в СИЗО КГБ

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Роман Протасевич ответил на брифинге на вопрос журналиста БелаПАН Татьяны Коровенковой по поводу того, избивали ли его после задержания.

Блогер утверждает, что его никто не бил и что он готов «пройти независимое медицинское обследование».

Протасевич назвал «шуткой» информацию о том, что его лично избил Александр Лукашенко в СИЗО КГБ.

«Следы на руках — это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было», — говорит Протасевич.

По словам Романа, его девушка София Сапега и родители — «настоящие заложники ситуации».

Он попросил своих родителей не волноваться: «Мама, папа, не переживайте, у меня все отлично».

 

 

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Тэги: задержание Протасевича Персона: Роман Протасевич София Сапега Александр Лукашенко

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