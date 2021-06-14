СК возбудил уголовное дело по факту сообщения о минировании самолета Ryanair

По факту сообщения о минировании самолета Ryanair возбуждено уголовное дело, сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на пресс-конференции в Минске 14 июня.

По его словам, органы предварительного следствия проводят все необходимые следственные действия, готовится запрос зарубежным коллегам об оказании правовой помощи.

Гора отметил, что за последние годы увеличилось число случаев ложного минирования. С 2019 года возбуждено около 295 уголовных дел по таким фактам, в том числе два — по факту минирования национального аэропорта Минск и 14 — минирования самолетов.