По факту самоубийства Дмитрия Стаховского не будут возбуждать уголовное дело

Прокуратура Минска не будет рассматривать электронные обращения граждан о возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка Дмитрия Стаховского, который, по данным правозащитников, совершил суицид из-за давления на него следственных органов.

Как сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры, в соответствии со статьями 138 и 139 Уголовно-процессуального кодекса обжаловать действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут участники уголовного процесса путем подачи жалобы в устной или письменной форме. Таким правом обладают также иные физические и юридические лица, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы, передает БелаПАН .

При этом в прокуратуре подчеркнули, что подача жалоб в электронной форме уголовно-процессуальным законом не предусмотрена.

«Обращения, поданные лицами, не наделенными соответствующим правом, рассмотрению по существу не подлежат», — говорится в сообщении.

Вечером 25 мая 17-летний фигурант уголовного дела о массовых беспорядках 9—11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК) Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания. Перед этим он оставил предсмертный пост в соцсети, в котором объяснил свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах. Известно, что днем 25 мая он был на допросе.