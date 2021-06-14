Фотофакт. На брифинг МИД об инциденте с самолетом Ryanair привели Протасевича

Задержанный при экстренной посадке самолета Ryanair бывший главред признанных экстремистскими телеграм-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич находится среди спикеров на брифинге МИД.

Мероприятие проходит 14 июня в Национальном пресс-центре. На нем обещают рассказать о развитии ситуации с рейсом Афины – Вильнюс, новых обстоятельствах вокруг дела Протасевича, транзите нелегальных мигрантов через территорию Беларуси, выезде отдельных представителей польского нацменьшинства.

Спикеры оправдывают позицию руководства Беларуси по указанным темам, обвиняют европейскую сторону в «предвзятом» отношении.