В Ивацевичском районе 18-летнего парня убило током

Рано утром 12 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании местного жителя.

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По предварительным данным, ночью 12 июня парень, находясь вблизи железнодорожных путей в компании троих друзей, решил ради развлечения взобраться на укладочный кран. Когда он поднялся на подвижную стрелу крана, то был травмирован ударом тока высоковольтной линии электропередач. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следственно-оперативной группой с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведены опросы очевидцев и родственников погибшего молодого человека.

Установлено, что один из ребят в момент происшествия разговаривал по телефону и отошел от компании, а двое других сидели на скамейке и к укладочному крану не подходили. Каких-либо данных о том, что, находясь на крыше крана, парень пытался сделать селфи — не имеется.