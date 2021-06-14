За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 697 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 697 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 432 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

13 июня было зарегистрировано 923 заболевших, 12 июня — 895, 11-го — 1026, днем ранее — 966. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 406 360, умерло 2987 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 399 174.

За минувшие сутки выполнено 10 879 тестов на коронавирус (днем ранее 17 605). С начала эпидемии сделано 6 544 800 тестов.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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