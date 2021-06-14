Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах в понедельник
Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои серии завершили на следующих позициях:
- доллар — 2,4892 белорусского рубля (+0,0083 пункта);
- российский рубль — 3,4455 белорусского рубля за 100 (-0,0174 пункта);
- евро — 3,0149 белорусского рубля (-0,0083 пункта).
На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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