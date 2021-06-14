Суд оставил Софию Сапегу за решеткой

В суде Партизанского района рассмотрена жалоба на арест россиянки Софии Сапеги. Заседание проходило в закрытом режиме.

Итог заседания, на котором арестованная не присутствовала, «оставить жалобу без удовлетворения».

Как сообщил БелаПАН адвокат Александр Филанович, «Несмотря на доводы жалобы Софьи и ее адвоката суд отказал в ее удовлетворении. Сама Софья в судебное заседание не доставлялась. О месте и времени рассмотрения уведомлена».

Накануне адвокат сообщил, что в отношении его подзащитной было возбуждено еще одно уголовное дело. Из-за подписки о неразглашении защитники не могут говорить, в чем именно обвиняют Софию.

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