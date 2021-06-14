Депутат Павел Коваль: произошла фактическая изоляция белорусских властей, которые стали полностью зависимы от воли Москвы

По мнению Павла Коваля, польского депутата от оппозиционной «Гражданской коалиции» и специалиста по восточноевропейскому региону, политический кризис в Беларуси сформировал гражданское общество в стране.

Он считает, что массовое противостояние режиму Александра Лукашенко было выражением обособленности белорусского народа от России и его собственных устремлений. Парламентарий подчеркнул, что это необратимый процесс.

Политик также добавил, что произошла фактическая изоляция белорусских властей, которые стали полностью зависимы от воли Москвы. Коваль заявил, что для Польши важно, чтобы Беларусь была независима от России, пишет polskieradio.pl .

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