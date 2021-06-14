Ситуацию в Беларуси обсудят участники сегодняшнего саммита НАТО в Брюсселе

Встреча лидеров Североатлантического альянса (НАТО) пройдет сегодня в Брюсселе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в числе других тем на саммите будет обсуждаться ситуация в Беларуси, в частности, реакция стран блока на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.

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3 июня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните Столтенберг охарактеризовал инцидент как «государственный захват пассажирского самолета», который представляется НАТО «опасной и неприемлемой акцией».

«Все союзники по НАТО решительно осуждают арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Мы настаиваем на их немедленном освобождении. Мы также поддерживаем санкции, введенные США, ЕС и другими союзниками по НАТО. Я уверен, что на нашем саммите мы обсудим эти неприемлемые действия, а также безответственное поведение России», — заявил он.

В опубликованном 6 июня интервью газете Welt am Sonntag Столтенберг потдвердил, что на саммите НАТО будет обсуждаться ситуация в Беларуси. По его словам, будет пересмотрено существующее соглашение о партнерстве с Беларусью, которое уже в значительной степени заморожено.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время закрытой встречи с прессой 13 июня сообщил, что Джо Байден намерен на полях саммита НАТО обсудить с лидерами стран Балтии в том числе «недавнее воздушное пиратство в Беларуси».

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