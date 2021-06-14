ГАИ берет под контроль три службы такси

На протяжении десяти дней сотрудники столичной ГАИ проведут спецмероприятие «Такси».

Фото носит иллюстративный характер

В поле зрения дорожной милиции попадут три сервиса — Bolt, Uber и Яндекс.Такси.

«Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников», — отметили в ГАИ.

Также инспекторы будут следить за соблюдением таксистами скоростных режимов и правил маневрирования.

В ГАИ предупредили, что будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации.

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