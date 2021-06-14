В Витебске полуторогодовалый мальчик выпал из окна шестого этажа

Происшествие, о котором сообщает Следственный комитет, произошло вечером 11 июня в доме на улице Воинов-интернационалистов.

«Около 19 часов он поднялся на подоконник, открыл незапертую створку окна и оперся на москитную сетку. Крепления сетки не выдержало и ребенок на ней выпал из окна шестого этажа и упал на асфальт. Установлено, что мама потерпевшего отлучилась незадолго до произошедшего в другую комнату. Вернувшись, она увидела на асфальте младшего сына. Ребенок с травмами госпитализирован», — сообщили в СК.

Также подчеркивается, что «семья в социально-опасном положении не находится, характеризуется положительно».